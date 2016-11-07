"Жодних спорів не було": син загиблого у кривавій ДТП в Києві розповів подробиці аварії

Хлопець розповів, що його мати з третім, 2-річним, сином перебувала в той час вдома, а батька з 7-річних хлопчиком супроводжував старший син та його дівчина, передає ТСН.

Всі вони поверталися додому після циркової вистави. І жодних спорів між ним та батьком дорогою не виникало.

"Жодних спорів не було. Я був зі своєю дівчиною, а тато – з моїм братом. Ми пішли до цирку, після цирку хотіли дістатись метро, ми не бачили жодних переходів, і почали шукати. Тато в мене не вживає алкоголю майже ніколи , і тоді також був абсолютно тверезим. Вийшло так, він сказав – "треба перебігти". Я не знаю, що в нього в голові було. Я зупинився подивитись на карті в телефоні, де знайти перехід, і довго шукав, а вони пішли у зворотний бік в напрямку Троєщини, а потім повернулись та пішли в бік зупинки. Я подумав, вони на зупинці почекають на якийсь транспорт, а вони пішли далі і почали перебігати дорогу", - розповів телефоном 21-річний хлопець.

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Хлопець з дівчиною за короткий проміжок часу також пішли у напрямку зупинки та побачили, що деякі машини зупинились з аварійною сигналізацією, а невдовзі прибула карета швидкої. Підійшовши ще ближче, хлопець побачив під ковдрою свого 7-річного брата.

Нині вся родина перебуває у дуже важкому стані, вони не можуть зрозуміти, чому батько вдався до такого кроку. Після судмедекспертизи родині передадуть тіла загиблих, тоді вони зможуть їх поховати.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік та син, які перебігали проїжджу частину.