Кривава ДТП у Києві: хлопчик, який разом з батьком перебігав дорогу "на спір", помер у реанімації (фото, відео)
14:53, 07 листопада 2016Інциденти
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Хлопчик, якого разом із батьком на проспекті Генерала Ватутіна у Києві збила машина, помер у реанімації.
Хлопчик помер у реанімації / dtp.kiev.ua
Про це повідомили у відділі комунікації поліції м. Києва.
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"Чоловік із сином з незрозумілих причин вирішив перебігти дорогу з інтенсивним рухом транспорту поза межами переходу. У результаті обоє потрапили під колеса легковика, яким керував 31-річний водій", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на зусилля медиків, наголосили в поліції, врятувати життя хлопчика не вдалося, вночі він помер у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік, коли разом із сином на спір перебігав проїжджу частину.
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