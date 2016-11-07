Кривава ДТП у Києві: хлопчик, який разом з батьком перебігав дорогу "на спір", помер у реанімації (фото, відео)

Про це повідомили у відділі комунікації поліції м. Києва.

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"Чоловік із сином з незрозумілих причин вирішив перебігти дорогу з інтенсивним рухом транспорту поза межами переходу. У результаті обоє потрапили під колеса легковика, яким керував 31-річний водій", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на зусилля медиків, наголосили в поліції, врятувати життя хлопчика не вдалося, вночі він помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік, коли разом із сином на спір перебігав проїжджу частину.