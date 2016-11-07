В Ізмаїлі з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 8 вихованців дитсадка

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, за оперативною інформацією, серед вихованців дитячого садка №19 «Маяк» з 5 по 7 листопада зареєстровано вісім випадків захворювання дітей у віці 3-4 років на гостру кишкову інфекцію.

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«Дітей з перебігом захворювання середньої тяжкості госпіталізовано до інфекційної лікарні Ізмаїльської райради. Хворих бактеріологічно та вірусологічно обстежено», - зазначили в управлінні. Встановлено попередній діагноз - ротавірусна інфекція.

З метою розслідування причин спалаху захворювання Ізмаїльським міськвиконкомом створено робочу групу і проведено перевірку дитячого садка. Під час перевірки виявлено ряд порушень санітарного законодавства. У зв'язку з цим діяльність дитсадка «Маяк» призупинено до 14 листопада.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження в Ізмаїлі тривають.