Бойовики "ЛНР" у Луганську взяли в полон фанатів ФК "Зоря" (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що чотирьох уболівальників луганського футбольного клубу "Зоря" звинувачують у шпигунстві бойовики так званої "ЛНР".

Затримали їх іще місяць тому, але тільки нині відео з допитами хлопців, кожному з яких немає і двадцяти років, крутять на російських каналах та сайтах сепаратистів. Звинувачують фанів у тому, що, нібито, видавали українській розвідці дані про рух військової техніки та позиції бойовиків.

Як доказ демонструють знайдений український прапор і листівки з написами «Луганськ – це Україна».

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Як раніше повідомляв УНІАН, перемовник з питань обміну Олег Котенко розповів "Громадському радіо" про захоплення у полон судді Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка.

За інформацією Котенка, офіційно про викрадення судді українська сторона не повідомляла, оскільки його сподівалися швидко обміняти. "Суддя домовлявся зі своїм знайомим з "ЛНР", що той йому допоможе зробити "зелену дорогу", і він зможе приїхати в місто Краснодон і поховати батьків", — розповідає Котенко.

Він повідомив, що після того, як чоловік заїхав на блокпост, де його зупинили та перевірили документи, було викликано "МГБ", яке й затримало суддю.