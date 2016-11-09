Невідомі підпалили двері квартири мера Херсона – поліція

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області, сьогодні, 9 листопада, о 9:25 до чергової частини Дніпровського відділення поліції надійшла інформація від мера Херсона про те, що вночі невідомі підпалили двері його квартири.

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«Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що частково пошкоджені вхідні двері, дверне вічко було заліплене жувальною гумкою. На підлозі знаходилась пляшка з рідиною для розпалу. Усе вилучили та направили на дослідження», - йдеться у повідомленні. У поліції зауважили, що внаслідок підпалу постраждалих немає.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального правопорушення за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу».

Сам Миколаєнко вважає, що двері квартири підпалили з метою його залякати. «Звісно, що ситуація вкрай неприємна. І звісно, що це робиться з однією метою - залякати мене», - написав міський голова Херсона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Володимира Миколаєнка переобрали мером Херсону рік тому, він розгромно переміг у другому турі висуванця партії "Батьківщина" Владислава Мангера.