У Харкові евакуювали дитсадок через загрозу "замінування" - ЗМІ

У Харкові у зв’язку із загрозою вибуху евакуювали дитячий садок. Про це повідомляє «depo.ua» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Видання зазначає, що сьогодні, близько 14:00 невідомий зателефонував у дошкільний заклад та заявив про наявність вибухівки у приміщенні.

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Наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи. Фахівці перевіряють інформацію про наявність вибухівки.

Раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що у вівторок, 15 листопада, у Харкові зловмисники спробують дестабілізувати ситуацію, організувавши заворушення під час товариського матчу між збірними України та Сербії.

"План Суркова" - не вигадка і не фантазія. Для його реалізації зовсім необов'язково бути з Кремлем "на зв'язку". Достатньо мати авантюристичний нахил і невгамовну жадобу влади", - зауважив він.