У Києві невідомі пограбували ювелірний відділ торговельного центру

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій столичної поліції.

«Погрожуючи зброєю, троє невідомих у балаклавах зайшли до торговельного центру, розбили вітрини та відібрали лотки із золотими прикрасами. Зловмисники з викраденим втекли на власному автомобілі «Опель Вектра» синього кольору», - йдеться в повідомленні.

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За даними поліції, наляканий продавець детально описати нападників не зміг. Сума збитку встановлюється.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Столичні правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання нападників. Встановлюються можливі свідки та очевидці події.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.