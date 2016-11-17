На Донбасі побили луганського сепаратиста Клінчаєва

18:07, 17 листопада 2016
Інциденти
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У Сєвєродонецьку Луганської області побили екс-депутата "Партії регіонів", Арсена Клінчаєва, який організував погроми і заворушення в Луганську навесні 2014 року, а також піднімав російський прапор над будівлею Луганської облради.

Клінчаєв Арсен / youtube.com

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив громадський активіст Єфрем Кузнєцов.

"Сьогодні о 14.00 в районі ресторану "Шале" в Сєвєродонецьку групою патріотично налаштованих громадян був жорстко побитий відомий сепаратист Арсен Клінчаєв", - написав він.

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Зазначається, що Клінчаєва ледве відбили його знайомі і відвезли в одну з клінік Лисичанська.

Відомо, що Клінчаєв був у компанії одного з депутатів міської ради Сєвєродонецька.

Кузнєцов в коментарі Апострофу заявив, що Клінчаєва спеціально чекали.

Активіст додав, що нападники були не жителі Сєвєродонецька, а, швидше за все, бійці добровольчих батальйонів".

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2015 року троє невідомих побили Клінчаєва у Києві біля під'їзду його будинку.

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