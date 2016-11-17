На Донбасі побили луганського сепаратиста Клінчаєва
У Сєвєродонецьку Луганської області побили екс-депутата "Партії регіонів", Арсена Клінчаєва, який організував погроми і заворушення в Луганську навесні 2014 року, а також піднімав російський прапор над будівлею Луганської облради.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив громадський активіст Єфрем Кузнєцов.
"Сьогодні о 14.00 в районі ресторану "Шале" в Сєвєродонецьку групою патріотично налаштованих громадян був жорстко побитий відомий сепаратист Арсен Клінчаєв", - написав він.
Читайте такожЄфремов брав участь у сепаратистському мітингу під Луганською облрадою у березні 2014 - відео
Зазначається, що Клінчаєва ледве відбили його знайомі і відвезли в одну з клінік Лисичанська.
Відомо, що Клінчаєв був у компанії одного з депутатів міської ради Сєвєродонецька.
Кузнєцов в коментарі Апострофу заявив, що Клінчаєва спеціально чекали.
Активіст додав, що нападники були не жителі Сєвєродонецька, а, швидше за все, бійці добровольчих батальйонів".
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2015 року троє невідомих побили Клінчаєва у Києві біля під'їзду його будинку.