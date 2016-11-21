На Одещині BMW вилетіла за "зустрічку" і протаранила маршрутку з людьми
У Білгород-Дністровському районі Одеської області в ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса, який їхав за маршрутом Білгород-Дністровський – Одеса, постраждали дев‘ять осіб.
Як повідомила УНІАН старший інспектор Білгород-Дністровського відділу поліції Наталія Заремба, аварія сталася рано вранці в районі залізничного переїзду біля села Шабо.
За попередніми даними, водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes-Benz.
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«Загиблих немає. Травмувалися обидва водії і семеро пасажирів мікроавтобуса. Постраждалих доставлено до лікарні», - повідомила Заремба.
У постраждалих – забиття, струс мозку, переломи тощо.
Як зазначила старший інспектор, в даний час встановлюється причина, через яку водій BMW не впорався з керуванням, з'ясовується ступінь його вини.