На Одещині BMW вилетіла за "зустрічку" і протаранила маршрутку з людьми

Як повідомила УНІАН старший інспектор Білгород-Дністровського відділу поліції Наталія Заремба, аварія сталася рано вранці в районі залізничного переїзду біля села Шабо.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes-Benz.

Читайте такожУ Дніпрі автомобіль патрульних зіткнувся з поїздом

«Загиблих немає. Травмувалися обидва водії і семеро пасажирів мікроавтобуса. Постраждалих доставлено до лікарні», - повідомила Заремба.

У постраждалих – забиття, струс мозку, переломи тощо.

Як зазначила старший інспектор, в даний час встановлюється причина, через яку водій BMW не впорався з керуванням, з'ясовується ступінь його вини.