Затримано чоловіка, що здійснив напад на патрульну поліцейську у Києві – МВС
15:01, 20 листопада 2016Інциденти
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Чоловік, що здійснив напад на патрульну поліцейську у Києві, був затриманий.
Поліція затримала порушника / dtp.kiev.ua
Про це повідомив у твіттері директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.
«П`яний мерзотник, що абсолютно безпричинно напав на патрульну поліцейську у Києві, був затриманий і буде суворо покараний за ст.345 КК», – написав Шевченко.
П`яний мерзотник, що абсолютно безпричинно напав на патрульну поліцейську у Києві, був затриманий і буде суворо покараний за ст.345 КК— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 ноября 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, за даними сайту dtp.kiev.ua, у Києві п'яні перехожі побили заступницю начальника роти поліції в момент, коли вона оформляла ДТП.
Поліцейська була госпіталізована в 17 лікарню.
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