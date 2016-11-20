Затримано чоловіка, що здійснив напад на патрульну поліцейську у Києві – МВС

Про це повідомив у твіттері директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«П`яний мерзотник, що абсолютно безпричинно напав на патрульну поліцейську у Києві, був затриманий і буде суворо покараний за ст.345 КК», – написав Шевченко.

П`яний мерзотник, що абсолютно безпричинно напав на патрульну поліцейську у Києві, був затриманий і буде суворо покараний за ст.345 КК — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 ноября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту dtp.kiev.ua, у Києві п'яні перехожі побили заступницю начальника роти поліції в момент, коли вона оформляла ДТП.

Поліцейська була госпіталізована в 17 лікарню.