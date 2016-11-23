ДТП з військовими під Миколаєвом: четвертий боєць помер у лікарні

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, у лікарні помер четвертий військовослужбовець, якого 22 листопада госпіталізували з травмами після зіткнення легкового автомобіля з бензовозом поблизу Миколаєва.

Чоловіка після ДТП автомобілем швидкої допомоги було доставлено до лікарні у тяжкому стані, але від отриманих травм він помер.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на автодорозі поблизу Миколаєва сталося зіткнення автоцистерни Scania та автомобіля OPEL Vectrа, в якому перебували четверо військових, троє з яких загинули на місці, ще один отримав тяжкі травми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Такі злочини караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.