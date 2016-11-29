СБУ викрила схему виготовлення підроблених закордонних паспортів для жителів Донбасу та росіян

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар управління Служби безпеки в Івано-Франківській області Марія Римар, начальник одного з районних підрозділів Державної міграційної служби та його підлеглі виготовляли закордонні паспорти із завідомо неправдивими відомостями для вихідців з Луганської та Донецької областей, а також громадян Росії. Для цього зловмисники використовували копії паспортів мешканців Івано-Франківської та Львівської областей, що вже померли, або паспорти яких були втрачені. Тож замовник отримував закордонний паспорт з його власною фотографією, але з прізвищем іншої людини.

Читайте такожВідсьогодні всі українці зможуть оформити ID-паспорти

«Виготовлення одного фальшивого документа коштувало від 8 до 10 тис. доларів. Оперативники спецслужби задокументували факт видачі 15 підроблених паспортів», - повідомила прес-секретар.

Начальнику районного підрозділу ДМС 24 листопада повідомлено про підозру у використанні службового становища для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство щодо його підлеглих-спільників.