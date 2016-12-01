У Харкові в кафе стався вибух - поліція

00:22, 01 грудня 2016
Інциденти
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У Харкові в кафе, розташованому на проспекті Науки, близько 21:20 стався вибух.

Фото: Юрій Сидоренко / vk.com/only_kharkov

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

"За попередніми даними, у закладі знаходився несправний газовий балон. Ймовірніше за все він і став епіцентром займання", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці зазначають, що станом на 22:00  за медичною допомогою звернулися четверо постраждалих.

Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Наразі встановлюються обставини, що призвели до вибуху.

Нагадаємо, 29 листопада у Харкові вибухнув пакет із невідомим предметом. Зазначається, що від вибуху постраждав 36-річний харків’янин, який, за його словами, помітив на вулиці пакет та розкрив його. Там він побачив предмет схожий на запал гранати та спробував розібрати його, втім стався вибух.

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