У Харкові вибухнув пакет із невідомим предметом, є поранений

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Правоохоронцям про потерпілого повідомили медики, які забрали його з вулиці Метробудівників та доставили до лікарні з численними осколковими пораненнями обличчя, рук та живота.

Зазначається, що від вибуху постраждав 36-річний харків’янин, який, за його словами, помітив на вулиці пакет та розкрив його. Там він побачив предмет схожий на запал гранати та спробував розібрати його, втім стався вибух.

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«Зазначається, що від вибуху постраждав 36-річний харків’янин, який, за його словами, помітив на вулиці пакет та розкрив його. Там він побачив предмет схожий на запал гранати та спробував розібрати його, втім стався вибух», - йдеться у повідомленні поліції.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу поліції.

Наразі встановлюються усі обставини. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації даноїподії.