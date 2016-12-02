На Дніпропетровщині причіп фури влетів у мікроавтобус: 5 людей загинули (фото)
23:44, 02 грудня 2016Інциденти
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Ввечері, 2 грудня, у Дніпропетровській області сталася аварія, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.
facebook.com/MNSDNE
Про це передає кореспондент ТСН Ольга Павловська.
ДТП сталася близько 10-ї вечора біля села Хуторське, що в 40 км від обласного центру.
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Повідомляється, що у фури відірвався причіп і буквально зрізав стіну пасажирського маршрутного мікроавтобуса.
Внаслідок аварії п'ятеро людей загинуло на місці, ще восьмеро постраждали. Серед постраждалих четверо перебувають у важкому стані.
На місці події працюють оперативні служби.
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