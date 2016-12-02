На Дніпропетровщині причіп фури влетів у мікроавтобус: 5 людей загинули (фото)

Про це передає кореспондент ТСН Ольга Павловська.

ДТП сталася близько 10-ї вечора біля села Хуторське, що в 40 км від обласного центру.

Читайте такожНа Чернігівщині перекинувся автобус зі школярами, є постраждалі (фото)

Повідомляється, що у фури відірвався причіп і буквально зрізав стіну пасажирського маршрутного мікроавтобуса.

Внаслідок аварії п'ятеро людей загинуло на місці, ще восьмеро постраждали. Серед постраждалих четверо перебувають у важкому стані.

На місці події працюють оперативні служби.