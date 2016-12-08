У Херсонській області троє військових вирішили конфлікт за допомогою автоматів, всі отримали вогнепальні поранення

Як повідомив УНІАН представник управління Нацполіції Херсонської області, про нещасний випадок правоохоронцям повідомили медики місцевої центральної районної лікарні, до якої 7 грудня о 01:40 з військової частини в Голопристанському районі надійшли 21-річний рядовий з вогнепальним пораненням правого стегна, 23-річний рядовий з вогнепальним пораненням в ділянці паху і 21-річний рядовий з непроникаючим вогнепальним пораненням тулуба.

У ході перевірки встановлено, що 7 грудня близько 01:00 на території польових артилерійських складів військової частини між вартовими виник конфлікт, в ході якого обидва застосували автоматичну вогнепальну зброю (АК-74). В результаті вони обидва дістали вогнепальні поранення і поранили третього військовослужбовцю, який втрутився в конфлікт.

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Матеріали направлено до військової прокуратури Херсонської області.

Матеріали правопорушення зареєстровано в ЄРДР за ч. 3 ст. 406 «Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості».

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.