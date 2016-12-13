Поїзд Москва - Київ перевіряють на наявність бомби

Про це заявило джерело в екстрених службах Москви, як повідомляють РИА Новости.

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"Кінологи перевіряють вагони поїзда Москва — Київ після дзвінка з загрозою вибуху. Є ймовірність, що дзвонив пасажир, який запізнювався на поїзд — якщо це так, йому буде загрожувати стаття", — розповів співрозмовник агентства.

За його словами, на вокзал вже прибули співробітники всіх екстрених служб, включаючи поліцію і рятувальників.