Поїзд Москва - Київ перевіряють на наявність бомби
10:29, 13 грудня 2016Інциденти
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Силовики у вівторок вранці перевіряють потяг сполученням Москва — Київ на Київському вокзалі в центрі Москви після анонімного повідомлення про вибуховий пристрій.
На вокзал вже прибули співробітники всіх екстрених служб / progulkipomoskve
Про це заявило джерело в екстрених службах Москви, як повідомляють РИА Новости.
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"Кінологи перевіряють вагони поїзда Москва — Київ після дзвінка з загрозою вибуху. Є ймовірність, що дзвонив пасажир, який запізнювався на поїзд — якщо це так, йому буде загрожувати стаття", — розповів співрозмовник агентства.
За його словами, на вокзал вже прибули співробітники всіх екстрених служб, включаючи поліцію і рятувальників.
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