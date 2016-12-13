У Житомирі з маршрутки під час руху випав 9-річний хлопець

01:27, 13 грудня 2016
Інциденти
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У Житомирі під час руху з маршрутки випав підліток, після чого його було госпіталізовано з серйозними травмами до однієї з лікарень міста.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.

Як зазначається у повідомленні, 12 грудня у Житомирі  близько 17-ї години по Проспекту Миру сталася дорожня транспортна пригода з потерпілим. "За попередніми даними водій маршрутного таксі порушив правила дорожнього руху, розпочавши рух до повного зачинення дверей автівки",- уточнили у поліції.

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9-ти річний хлопець, не утримавшись на сходинках, випав з транспортного засобу. Маршрутка переїхала підлітку ноги, з важкими травмами він госпіталізований до лікарні,  наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка та встановлюються інші обставини події.

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Теги: #ДТП#транспорт#маршрутка#автобус