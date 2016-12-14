У Харкові зловмисники крали автомобілі прямо зі штрафмайданчика

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє молодиків (21 та 29 років) розробили спільний злочинний план незаконного заволодіння автомобілями, які знаходилися на штрафмайданчику. Через знайомих та друзів зловмисники підшукували людей, на ім'я яких нібито видана довіреність на авто. Разом з ними приїжджали на спецмайданчик та надавали охоронцям підроблені документи на право одержання машини.

Читайте такожУ жителя Тернопільщини злодії викрали з автомобіля майже 16 тисяч гривень

У подальшому автомобілі виставляли на продаж. Протягом січня-лютого поточного року зловмисники заволоділи 4 машинами. Наразі 2 автомобілі знайдено та повернуто на спецмайданчик. Загальна сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень.

Наразі кримінальне провадження знаходиться на розгляді суду.

Максимальна санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.