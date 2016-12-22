В Одесі накрили підпільний покер-клуб
У приміщенні грального закладу виявлено та вилучено 3 столи для гри в покер, велику кількість гральних фішок, карти, гроші, а також інші предмети, призначені для надання послуг у сфері грального бізнесу.
В Одесі правоохоронці припинили незаконну діяльність покерного клубу.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 20 грудня її співробітники спільно з поліцією припинили незаконну діяльність покерного клубу по вул. Академіка Вільямса (Київський район Одеси).
Зокрема, в приміщенні грального закладу проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено 3 столи для гри в покер, велику кількість гральних фішок, карти, гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші предмети, призначені для надання послуг у сфері грального бізнесу.
Проводиться розслідування ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) КК України.