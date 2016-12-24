У Росії стався вибух на території колишньої військової частини: є жертви

Про це повідомляє російська служба "Бі-бі-сі".

"24 грудня в 10:00 мск надійшло повідомлення про те, що на території колишньої військової частини в результаті незаконного проникнення невстановлених осіб стався вибух. Є постраждалі", - повідомили в прес-службі МНС Росії.

До ліквідації наслідків події були задіяні шість осіб і 19 одиниць техніки.

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Пізніше представник управління СК по республіці повідомила Інтерфаксу про загиблих.

"За фактом загибелі двох мешканців Іглінского району проводиться дослідча перевірка. Особи загиблих встановлюються, імовірно, це - чоловіки 24 та 22 років", - заявила Світлана Абрамова.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня в переході станції метро «Коломенська» Москві прогримів вибух, в результаті якого постраждали від 6 до 7 осіб.

У Московському метрополітені заявили, що причиною вибуху стала розгерметизація газового балону будівельної компанії.