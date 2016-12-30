На Одещині підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та її дитини взяли в кільце

Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у області Олена Войтенко.

Вона уточнила, що сьогодні зі світанком відновлена активна фаза спецоперації із затриманню зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки та 2-річної дитини.

«Його локалізовано на достатньо безлюдній ділянці місцевості в Овідіопольському районі. Кільце стискається, йому краще здатися», - акцентувала Войтенко.

В операції беруть участь понад 500 осіб: поліція, Нацгвардія, СБУ та ін.

Войтенко підкреслила, що напередодні, 29 грудня, заблокувавши трасу, правоохоронці не допустили в'їзду в Одесу зловмисника, який мав намір на викраденій вантажівці «МАН» на великій швидкості в'їхати в місце великого скупчення людей.

«Це достовірна інформація, отримана в ході оперативних слідчих дій», - додала начальник відділу.

Як уточнили в главку, на території, де локалізовано підозрюваного, знаходяться, в тому числі, бази відпочинку, порожні дачі, в яких він може ховатися. Не виключено, що розшукуваний озброєний вогнепальною зброєю.

Читайте такожНа Одещині відновили пошуки підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дитини, задіяли бронетехніку (відео)

Вищеназвана вантажівка належить сім'ї потерпілих, зловмисник викрав її після вчинення злочину. Відзначається, що підозрюваний раніше не судимий, у нього є сім'я.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці 29 грудня почали спецоперацію із затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і її малолітньої доньки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі. Після гасіння вогню на місці були виявлені обезголовлені тіла. За даними поліції, 31-річний підозрюваний мав намір на вантажівці в'їхати в натовп в Одесі, щоб убити якомога більше людей.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.