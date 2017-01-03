Поліція розслідує загибель двох військових поблизу Мар'їнки як умисне вбивство

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Донецької області.

"Досудове розслідування ведеться Мар’їнським відділенням поліції спільно з Військовою службою правопорядку", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 січня близько 20.40 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні м. Курахового, що від вогнепальних поранень померло двоє військовослужбовців Збройних сил України, 39 та 45 років. Ще двоє чоловіків, 19 та 26 років, госпіталізовані.

За даними Військової служби правопорядку, попередньо встановлено, що до трагічної події призвело необережне поводження зі зброєю.