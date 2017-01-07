Десятки будинків без опалення і перекриті дороги: в ДСНС розповіли про наслідки негоди

Про це президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

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За його словами, на даний час спостерігаються незначні ускладнення на дорогах місцевого значення. Усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах.

В розмові з президентом Чечоткін також повідомив про прийняте рішення про припинення руху автотранспорту на всіх автомобільних шляхах Одеської області з 18.00 7 січня.

У координації з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Державна служба з надзвичайних ситуацій також залучена до ліквідації великої аварії на тепломережі в Приморському районі міста Одеса. Там 35 будинків залишається без тепла. На місці аварії працюють кілька аварійних бригад.

У решті областей України, за словами Чечоткіна, ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. В обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі.

На дороги місцевого значення по всій Україні виведено 3,5 тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово.