В "ДНР" українця засудили за "шпигунство" до 11 років ув'язнення

Про це йдеться в повідомленні сайту так званого "МДБ "ДНР".

"Затриманий співробітниками МГБ в лютому 2015 року громадянин України Чулга Олег Миколайович визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею 321 КК ДНР (шпигунство) і засуджений до 11 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що начебто Чулга в 2014 році сприяв «ополченню «ДНР» в Слов'янську, а потім був «завербований співробітниками СБУ».

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Зазначається, що українець 2 грудня 2016 щиросердечно зізнався у шпигунстві і в ході "слідства" його визнано винним і в "іншій протиправній діяльності".

Як повідомляв УНІАН, Російська ФСБ повідомила про затримання на адмінкордоні із окупованим Кримом українця, який намагався потрапити на територію півострова нібито за новим паспортом зі зміненим прізвищем.