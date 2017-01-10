В "ДНР" українця засудили за "шпигунство" до 11 років ув'язнення
В «ДНР» засудили громадянина України Олега Чулгу до 11 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь сил АТО".
Про це йдеться в повідомленні сайту так званого "МДБ "ДНР".
"Затриманий співробітниками МГБ в лютому 2015 року громадянин України Чулга Олег Миколайович визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею 321 КК ДНР (шпигунство) і засуджений до 11 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що начебто Чулга в 2014 році сприяв «ополченню «ДНР» в Слов'янську, а потім був «завербований співробітниками СБУ».
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Зазначається, що українець 2 грудня 2016 щиросердечно зізнався у шпигунстві і в ході "слідства" його визнано винним і в "іншій протиправній діяльності".
Як повідомляв УНІАН, Російська ФСБ повідомила про затримання на адмінкордоні із окупованим Кримом українця, який намагався потрапити на територію півострова нібито за новим паспортом зі зміненим прізвищем.