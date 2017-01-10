Свідка у справі про вбивство адвоката Грабовського знайшли мертвим

Про це Соколовська написала на своїй сторінці у Facebook.

"5 січня 2017 року отримала дзвінок зі служби розшуку людей, запросили на впізнання трупа, схожого на Сергій Федосенка", - розповіла вона.

Крім того, як стверджує Соколовська, мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання тіла з незрозумілих причин.

Читайте такожМатіос пообіцяв розповісти про мотиви "зловісного" вбивства Грабовського протягом тижня

"Труп має велику схожість (відсотків 90) з моїм помічником, свідком у справі вбивства Грабовського Юри", - написала адвокат.

Також Соколовська висловила припущення, що більше нічого не дізнається про цей інцидент, оскільки з необережності повідомила, "хто такий Сергій і в зв'язку з чим він розшукується".

Як відомо, Сергій Федосенко зник у жовтні 2016-го року.

Як повідомляв УНІАН, тіло адвоката Грабовського було знайдено на відстані 27 км від міста Жашків Черкаської області 25 березня.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, затримано двоє підозрюваних у вбивстві Грабовського.

Грабовський був захисником російського спецназівця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі в травні 2015 року.