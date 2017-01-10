На Тернопільщині сталася ДТП за участю іноземця
На Тернопільщині в ДТП потрапили 3 автомобілі, одним з яких керував іноземець.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 9 січня, в Теребовлянському районі.
Слідчі встановили, що на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці за межами населеного пункту смт. Дружба водій автомобіля «Toyota Corolla» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
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В результаті такого маневру він врізався у дві іномарки - «BMW-3», яким керував громадянин Італії, та у «CHEVROLET AVEO», за її кермом перебував житель Чортківського району.
Водії даних автомобілів за меддопомогою не зверталися.
Водія «Toyota Corolla» госпіталізовано з травмою живота та грудної клітки, а також із переломом кісток тазу.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).