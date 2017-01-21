У Києві застрелили адвоката (фото)

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

Подія сталася вночі у Дніпровському районі столиці на вулиці Микільсько-Слобідська.

"За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці вже встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.

При огляді місця події правоохоронці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Слідство розглядає низку версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом", - розповіли у поліції.