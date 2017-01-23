В Одесі по гарячих слідах затримали підозрюваного в потрійному вбивстві

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеси у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні, близько 2-ї години ночі, патрульні отримали інформацію про те, що в одній з багатоповерхівок на вулиці Паустовського людина потребує допомоги.

За вказаною адресою заявник розповів: "Бачив у вічко дверей скривавленого чоловіка, що втікав від когось".

Під час перевірки прилеглої території поліцейські виявили тіло людини з ознаками насильницької смерті. Патрульні встановили прикмети чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину, та почали пошук.

«Сліди крові, які залишились на місці події, привели патрульних до підвального приміщення будинку навпроти. У підвалі знаходились два тіла з ознаками насильницької смерті.

Інспектори одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Прикмети підозрюваного передали іншим екіпажам. Зрештою патрульні помітили та затримали чоловіка, схожого за прикметами, отриманими від заявника», – повідомляє поліція.

Читайте такожСБУ запобігла замаху на депутата Геращенка - Шкіряк

42-річного затриманого передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій.

Як повідомили в поліції, жертвами 42-річного зловмисника стали син і дочка співмешканки, а також їх знайомий.

В ході першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особи загиблих. Ними виявилися 16-річний одесит, його 21-річна сестра та їхній знайомий у віці близько сорока років. Всі троє жили в тому ж напівпідвальному приміщенні, де були знайдені тіла. Крім них, за вказаною адресою також проживала мати молодих людей і її співмешканець. На момент трагедії жінка перебувала за межами міста.