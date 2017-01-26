Біля Потьомкінських сходів в Одесі виявлено останки людини

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 14:16 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під Потьомкінськими сходами, з боку вулиці Приморської, знайдено скелетовані останки людини.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції для перевірки цієї інформації. Зараз проводяться першочергові слідчі дії. Фрагменти будуть направлені на відповідну експертизу.

Як уточнив представник главку, останки виявили працівники комунального підприємства «Міські дороги» під час прибирання однієї з нижніх арочних галерей Потьомкінських сходів.

Виявлено верхню частину тіла людини, зокрема, голову, руки та ін.