В Одесі виявили мережу нелегальних майстерень, які розбирали контрабандні авто

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, під час обшуків співробітники прокуратури і слідчі Усатівського відділення поліції в селі Котовка Біляївського району виявили понад 10 місць розбирання автомобілів, які ввозилися на територію держави з порушенням митного законодавства.

У прес-службі відзначили, що обшуки, які почалися 3 дні тому, проводяться і сьогодні, 1 лютого.

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«Вилучені, зокрема, десятки розукомплектованих кузовів легкових автомобілів іноземного виробництва з видаленими номерами, номерні знаки української та іноземної реєстрації, автомобіль Mercedes з явними ознаками зміни номера кузова, Subaru Leone, що перебуває в розшуку, тощо», - повідомили у прес-службі.

В даний час прокуратура звернулася в суд з метою накладення арешту на вилучене майно.

Розслідування триває. Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 290 КК України (знищення, підробка, заміна номерів, вузлів, агрегатів транспортного засобу).