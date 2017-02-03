Учасники торгової блокади "Л/ДНР": ніяких домовленостей не було, жоден вагон не пропущено
Учасники торгової блокади "Л/ДНР" заявили, що інформація про досягнуту з ними домовленості про пропуск на окуповану територію декількох вагонів не відповідає дійсності.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці "Штабу блокади торгівлі з окупантами".
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"Інформація, поширена окремими ЗМІ з посиланням на керівника Донецької ВЦА Павла Жебрівського про нібито досягнуту домовленість з "учасниками торгової блокади" про "пропуск вагонів через пункти блокади" не відповідає дійсності. Поки ветерани блокують торгівлю на крові, жоден вагон з окупованої території через блокпости не пройде. Це питання не є і не буде предметом переговорів", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що учасники торгової блокади поблизу Бахмута погодилися пропустити на окуповану територію кілька вагонів.
Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрили залізницю в Луганській області, загрожують знищити магістралі у разі силового розгону.