Учасники торгової блокади "Л/ДНР": ніяких домовленостей не було, жоден вагон не пропущено

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці "Штабу блокади торгівлі з окупантами".

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"Інформація, поширена окремими ЗМІ з посиланням на керівника Донецької ВЦА Павла Жебрівського про нібито досягнуту домовленість з "учасниками торгової блокади" про "пропуск вагонів через пункти блокади" не відповідає дійсності. Поки ветерани блокують торгівлю на крові, жоден вагон з окупованої території через блокпости не пройде. Це питання не є і не буде предметом переговорів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що учасники торгової блокади поблизу Бахмута погодилися пропустити на окуповану територію кілька вагонів.

Як повідомляв УНІАН, активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрили залізницю в Луганській області, загрожують знищити магістралі у разі силового розгону.