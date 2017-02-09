Викрасти і знищити: джип волонтера, який пройшов гарячі точки АТО, не витримав випробування вогнем в Дніпрі (фото)
13:27, 09 лютого 2017Інциденти
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Вчора у волонтера Аліни Карташевої було викрадено Jeep Cherokee, який просив розшукати особисто мер міста.
У Дніпрі горів джип / Misto News
Як пише Misto News, вночі з 8 на 9 лютого його було знайдено спаленим дотла.
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Екіпаж поліції 711 отримав повідомлення про те, що на вулиці Андрейченко біля будинку 126 горить авто. На місці патрульні змогли з'ясувати тільки за вцілілим номером, що це саме той джип, який значився викраденим у АНД районі.
Зазначається, що машина пройшла «гарячі» точки зони АТО.
Фото: Misto News
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