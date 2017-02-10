Під Києвом рятувальники ліквідовують пожежу в офісній будівлі

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, о 13:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в офісній будівлі на вул. Бородавки, 4.

Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили, що горить дах будівлі. О 16:25 пожежу площею 400 кв.м було локалізовано. Зараз триває ліквідація пожежі.

На місці події працюють 22 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки.