На Волині правоохоронці вилучили у чоловіка понад 8 кілограмів вибухівки

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної поліції, вилучення відбулося сьогодні, 10 лютого, під час здійснення профілактичного відпрацювання у селі Підгір’я Ратнівського району.

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«Під час опитування чоловік повідомив, що дану речовину він здобув під час розбирання мін та снарядів часів Другої світової війни, які знаходив в лісовому масиві поблизу села», – зазначив керівник Ратнівського відділу поліції Володимир Канонік.

Вибухотехніки належним чином оглянули виявлену речовину та відібрали зразки для проведення експертизи.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.