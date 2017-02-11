У Новій Зеландії ще близько 200 китів викинулися на сушу в районі мису Фаревелл, повідомляє Новое время.

Інформацію про це підтвердив департамент охорони навколишнього середовища Нової Зеландії.

"Надати допомогу тваринам намагаються численні добровольці. Люди змочують китів, які вже викинулися на берег. Також вони організували живий ланцюг біля берега в спробі зупинити тих тварин, які намагаються наблизитися до суші. Добровольці на човнах намагаються відтіснити їх у море", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тварини відносяться до виду дельфінів-гринд. Їх довжина досягає шести метрів, а вага - кількох тонн. У морі вони зазвичай пересуваються великими зграями.

Як повідомляв УНІАН, раніше на берег Нової Зеландії викинулося 416 китів.