Молдованину заборонили в'їзд в Україну після спроби провезти вантаж з георгіївськими стрічками

В салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови віз пакет з 25 георгіївськими стрічками, передає прес-служба ДПСУ.

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Крім стрічок, прикордонники виявили у молдованина ліхтар із вбудованим електрошокером", - повідомляють прикордонники.

"Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували в Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про знайдені предмети проінформовані правоохоронні органи Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

В результаті йому заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.