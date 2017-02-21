У Кропивницькому біля суду сталася перестрілка, є постраждалий (відео)
13:03, 21 лютого 2017Інциденти
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У Кропивницькому сьогодні вранці сталася стрілянина біля будівлі Кіровського районного суду, поліція затримала трьох учасникiв інциденту.
У кропивницькому затримали чоловіків, які вчинили стрілянину / Скріншот
У вівторок, 21 лютого, близько 9.30 біля Кіровського районного суду міста сталася стрілянина. Як повідомили УНІАН у секторі комунікації полiцiї Кiровоградськоi областi, мiж мiсцевими жителями та трьома невiдомими виник конфлiкт, у результатi якого одна особа отримала вогнепальне i ножове поранення.
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Працiвники патрульної полiцiї та спецпiдроздiлiв ГУНП в областi затримали трьох учасникiв інциденту. Полiцейськi працюють на мiсцi подiї. Потерпiлого госпiталiзували.
За неофіційними даними, перестрілка сталася між позивачем та відповідачем судової справи.
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