Перестрілка у Харкові: поліція затримала 9 осіб, винуватці переховувалися у дитсадку (фото, відео)

Внаслідок перестрілки одна людина отримала поранення, постраждалого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров'я задовільний. За попередньою інформацією, стріляли з мисливської зброї.

"У приміщенні дитячого садочка, де сховалися винуватці стрілянини, відбувся огляд. Там можна помітити невеликі пошкодження, зокрема, розбито скло. Якихось руйнувань у дитячому садочку немає. Також підтверджень того, що там зводилися барикади, немає. Вони там перебували упродовж нетривалого періоду часу, оскільки патрульні, які оперативно з’явилися на місці пригоди, зуміли завадити їм створити барикади, затримавши зловмисників. Але чи хотіли вони їх створювати, ще неясно. Спротиву не було, тому в результаті затримання ні правоохоронці, ні люди у камуфляжі не постраждали", – повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, передає ZIK.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у п'ятницю ввечері, 17 лютого, у Харкові сталася перестрілка між бійцями батальйону "Донбас" й активістами "Східного корпусу". Внаслідок стрілянини поранення отримав водій "Східного корпусу" Ігор Пушкарьов. У нього серйозні поранення живота і грудної клітини. За однією з версій, конфлікт стався через блокаду поставок вугілля на Донбасі.

У свою чергу "Внутрішній корпус батальйону Донбас" спростовує участь у перестрілці, яка сталася ввечері в Харкові на території житлового масиву Олексіївка.

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