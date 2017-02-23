У Коломиї горіло наметове містечко 10-ї гірничо-штурмової бригади (фото, відео)

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту ОДА.

Пожежа виникла близько 5 ранку 23 лютого.

За даними обласного управління з питань цивільного захисту, згоріли 15 таких наметів, ще 15 вдалося врятувати.

Інформації про постраждалих поки немає.

У соцмережах пишуть, що під час пожежі були чутні вибухи.

Прес-офіцер 10 ОГШБ Юрій Лелявський розповів місцевому виданню "Дзеркало.Медіа", що причиною пожежі стало коротке замикання в одному з наметів.

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За його словами, незначні травми (легкі опіки рук) отримали більше п'яти військових, які забирали особисті речі та частину майна, техніку. Швидке поширення пожежі спровокував сильний вітер. Ніяких вибухів не було, заявив військовий.