ЗМІ: У Києві підстрелили помічника нардепа

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці не називають ім'я і посаду потерпілого, однак за інформацією "Української правди", поранення отримав помічник народного депутата Юрія Левченка.

Читайте такожПоліцейського, якого кулями поранив грабіжник у Сумах, привезли до Києва

Інцидент стався 23 лютого. Як потім встановили правоохоронці, між помічником депутата та іншим чоловіком виникла сварка через те, що підозрюваний нібито навмисно пошкодив автомобіль опонента, вдаривши по дзеркалу заднього виду.

"Спочатку між ними тривала словесна перепалка, а потім зловмисник дістав зброю (попередньо - травматичної дії) - і зробив постріли. В результаті потерпілий отримав поранення ноги. Перехожі, які стали свідками події, викликали швидку та повідомили про інцидент в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Шевченківського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують правопорушника.