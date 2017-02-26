Поліція припинила діяльність мережі борделів в Києві і області, затримано 15 осіб

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, у спецоперації з ліквідації ОЗГ брали участь 200 правоохоронців.

Начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов повідомив, що координацію діяльності та загальне керівництво вказаного злочинного угруповання здійснювало 15 осіб. Вони контролювали понад 60 повій, які надавали послуги сексуального характеру як у притонах з цілодобовою охороною, так і на виїзних замовленнях. Серед затриманих - 4 диспетчери та 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, забезпечували їх охорону та виконували функцію інкасаторів.

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Місячна виручка злочинців сягала понад 1,5 млн грн.

Також встановлено, що для отримання шалених прибутків та постійного оновлення клієнтської бази до злочинного бізнесу було залучено осіб, які відповідали за розробку та функціонування веб-сайтів та розповсюдження рекламних візитівок.

Дівчата, які потрапляли до злочинної організації, перебували під цілодобовим контролем. Окрім того, з метою підтримання дисципліни діяли безпрецедентні штрафні санкції як матеріального, так і фізичного характеру за недотримання визначених правил. Так, наприклад, за прирікання з диспетчером-адміністратором було встановлено штраф у розмірі 1 тис. грн, не вихід на робочу зміну – 2 тис. грн, зміна місцезнаходження без узгодження з адміністратором – 2 тис. грн, відмова від замовлення – 1 тис. грн та ін.

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Поліцейські одночасно провели 29 санкціонованих обшуків, було вилучено 9 автомобілів, канабіс, близько 60 тис. доларів, 6 тис. євро, 400 фунтів стерлінгів, 200 тис. грн, банківські картки, дорогоцінності, блокноти зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців.

У даний час проводиться вичерпний комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямований на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.3 ст.303 (сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією) Кримінального кодексу України.