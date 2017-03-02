В Одесі чоловік зі стріляниною намагався пограбувати офіс і втік на трамваї

Про це повідомляє Думська.

У поліції уточнили, що мало місце розбійний напад на офіс. Злочинець втік на трамваї.

Як виявилося, інцидент стався в бізнес-центрі «Токіо».

Читайте такожУ Києві п'яний чоловік у маскарадному капелюсі пограбував магазин одягу (фото, відео)

«В контору з працевлаштування моряків за кордоном прийшов чоловік, житель іншої області. Він заявив: «Ви мене обдурили, гроші взяли, а в рейс не відправили. Тому я забираю ноутбук і три тисячі гривень», - розповіли в поліції.

Зазначається, що чоловік взяв комп'ютер і гроші, і тут прокинулася охорона. Тоді громадянин три рази вистрілив "з травмата у стелю, після чого вийшов на вулицю, сів на 13-й трамвай і поїхав". Постраждалих немає, відкрито провадження за ознаками статті 187 – розбій.

Ранішеу Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют, викравши 70 тисяч гривень.