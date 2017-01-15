У Харкові невідомий пограбував пункт обміну валют, викравши 70 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію, яка сталася на провулку Отакара Яроша, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції міста Харкова вчора, 14 січня, близько 8:20.

У поліції зазначили, що на місце скоєння злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків та провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що невідомий чоловік заволодів грошима в сумі близько 70 тис. грн та 2 тис. доларів.

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Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

У главку запевнили, що правоохоронці проводять усі необхідні заходи задля встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.