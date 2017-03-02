Обвал шахти на Львівщині (фоторепортаж)

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався на шахті горизонті 550 м, в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

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На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що з шахти "Степова" підприємства "Львіввугілля" на Львівщині всіх гірників вивели на поверхню.

Так, за останньою інформацією з місця аварії, на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" під час вибуху метану загинули 8 гірників і 9 дуже тяжко травмовані.