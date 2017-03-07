"Закінчити гру": у Харкові патрульні врятували підлітка від суїциду
У Харкові патрульні поліцейські побачили на Олександрівському проспекті 13-річну дівчину, яка була на вулиці одна. Під час спілкування поліцейські побачили порізи на її руках, викликали швидку та співробітників поліції Індустріального району.
Про це повідомляє поліція області. Школярці була надана медична допомога, про подію повідомлено матері, яка забрала дівчину додому.
Правоохоронці встановили, що останнім часом 13-річна дівчина перебувала в депресивному стані. У соціальній мережі на своїй сторінці вона розмістила вірш суїцидального характеру. Після чого неповнолітня отримала повідомлення від невідомого користувача з пропозицією почати гру. Виконав першу умову, школярка вирішила знову увійти в соцмережу. Однак даний акаунт вже був заблокований.
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Після перегляду фільму суїцидального характеру, дівчина пішла з дому з наміром покінчити життя самогубством. Відзначається, що з жінкою і дівчинкою проведена профілактична бесіда. Зараз дитині надана психологічна допомога.
Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.
Як повідомлялося, раніше у Харківській області чоловік покінчив життя самогубством.