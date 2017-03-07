"Закінчити гру": у Харкові патрульні врятували підлітка від суїциду

Про це повідомляє поліція області. Школярці була надана медична допомога, про подію повідомлено матері, яка забрала дівчину додому.

Правоохоронці встановили, що останнім часом 13-річна дівчина перебувала в депресивному стані. У соціальній мережі на своїй сторінці вона розмістила вірш суїцидального характеру. Після чого неповнолітня отримала повідомлення від невідомого користувача з пропозицією почати гру. Виконав першу умову, школярка вирішила знову увійти в соцмережу. Однак даний акаунт вже був заблокований.

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Після перегляду фільму суїцидального характеру, дівчина пішла з дому з наміром покінчити життя самогубством. Відзначається, що з жінкою і дівчинкою проведена профілактична бесіда. Зараз дитині надана психологічна допомога.

Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Як повідомлялося, раніше у Харківській області чоловік покінчив життя самогубством.