У Харкові врятували 13-річну дівчинку, яка брала участь у смертельному квесті "синій кіт"

16:15, 07 березня 2017
Інциденти
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Вранці 6 березня біля будинку №180 на Олександрівському проспекті намагалася покінчити з собою 13-річна харків'янка.

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Про це повідомляють джерела NewsRoom в правоохоронних органах.

За даними поліції, близько двох-трьох тижнів тому в соціальній мережі "Вконтакте" школярці прийшла пропозиція взяти участь у грі". Дівчинка погодилася і отримала завдання залучити до грі своїх знайомих, однак незабаром сторінка "куратора" була заблокована.

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Тим не менш, юна харків'янка почала самостійно шукати інформацію про "синіх китів", а потім придбала канцелярський ніж і ввечері 5 березня пішла з дому з метою здійснення самогубства. Батьки спробували самостійно знайти дочку і не стали звертатися в поліцію.

Вранці наступного дня дівчинку, що намагалася перерізати собі вени, помітив екіпаж патрульної поліції. Копи викликали медиків, які діагностували у підлітка незначні різані рани внутрішньої сторони лівого передпліччя, від госпіталізації вона відмовилася.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за статтею 120 КК України ("доведення до самогубства").

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