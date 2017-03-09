В "Українській Венеції" рибалки перекрили Дунай, вимагаючи дозволу на вилов оселедця

Як повідомив УНІАН представник Кілійської районної державної адміністрації, сьогодні близько 300 місцевих жителів зібралися на березі Дунаю, вимагаючи видати відповідні дозвільні документи на вилов оселедця.

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Потім приблизно 100 човнів із рибалками перекрили річку в районі Вилкового.

Як пояснив УНІАН один із учасників акції, керівник ТОВ «Південна Бесарабія» Віталій В'язовський, ця акція є попереджувальною.

«Сьогодні ми ненадовго перекрили дві третини Дунаю. Це - попереджувальна акція, на яку ми вийшли через бездіяльність чиновників. Якщо питання не вирішиться, в понеділок ми заблокуємо Дунай – розпочнеться безстрокова», - наголосив В'язовський.

Він пояснив, що керівництво департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної держадміністрації «пізно підписало ліміти на вилов оселедця», через що процедура затягнулася, в даний час відповідні документи проходять процедуру у Міністерстві екології та природних ресурсів.

Як зазначив В'язовський, без дозволу рибалки не можуть здійснювати промисел, а путина (сезон) на оселедець скоро завершиться.

«Путина почалася 10 днів тому, а всього вона триває півтора місяця», - відзначив директор ТОВ «Південна Бесарабія», додавши, що 80% жителів Вилкового живуть за рахунок рибного промислу.

За його словами, у сьогоднішній акції взяли участь 10 керівників підприємств.

На даний момент акція протесту припинена, судноплавна частина Дунаю в районі Вилкового розблокована.

Довідка УНІАН. Місто Вилкове розташоване в українській частині дельти Дунаю, у Кілійському районі Одеської області. Засноване у XVIII столітті. Місто також відомо під назвою «Українська Венеція» завдяки численним каналам, проритим вздовж вулиць.