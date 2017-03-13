Восьмикласник намагався викинутися з даху дев’ятиповерхівки на Львівщині (фото)
На місце події виїхали працівники поліції, психолог, а також представники інших служб.
У місті Стебник на Львівщині 13 березня близько 12.00 школяр піднявся на дах дев'ятиповерхового будинку і намагався скоїти суїцид.
Про це повідомила поліція області.
Покінчити життя самогубством намагався 13-річний учень восьмого класу однієї з місцевих шкіл.
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"Хлопець поводився агресивно, нікого до себе не підпускав. Нам допомогла дівчинка, яка приятелювала з хлопцем. Вона піднялася до нього на дах і після тривалого спілкувалася врешті переконала його відійти від краю будинку, після чого правоохоронцям спільно з рятувальниками вдалося зняти його з даху", – розповіли у поліції.
Зазначається, що хлопець не постраждав і наразі перебуває під наглядом лікарів, з ним працюють психологи.
Правоохоронці ж встановлюють причини подібного вчинку школяра та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.