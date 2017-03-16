На Львівщині школярки врятували підлітка від смертельного завдання "синіх китів" (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ніч за 15 березня, дівчатка відбили товариша у смертоносних "синіх китів". У місті Стебник на Львівщині учасника віртуальної гри з фатальними наслідками зупинили за крок до самогубства.

13-ти річний Максим у соцмережах написав прощальний лист, видерся на дах дев`ятиповерхівки, але його вчасно помітили. Побачивши його прощальний пост в соцмережі, шкільні подруги зателефонували своєму другу і дізналися, що він вже на даху, після чого кинулися туди.

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Знаходячись на багатоповерхівці, хлопець не підпускав матір і погодився говорити лише з Мартою та Софією, які підійшли до нього і почали говорити йому теплі слова підтримки.

Загалом рятувальна операція тривала близько двох годин. Відвернути лихо допоміг чай та обман.

Детальніше про те, як це було, дивіться в сюжеті.